Серфінгіст підкорює хвилі разом зі своїм козлом: кумедне відео

На каліфорнійському узбережжі можна побачити чоловіка, який займається серфінгом разом зі своїм козлом на ім'я Пісмо. Дана Макгрегор – професійний інструктор з серфінгу, а тому поставити козла на дошку йому було нескладно.

42-річний чоловік навчає дітей вільно відчувати себе посеред океанських хвиль, стоячи на дошці для серфінгу. Він постійно шукає нові методи, які допомогли б його учням подолати страх води та невпевненість. У пригоді йому стала власна домашня тварина – козел Пісмо.

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Дана завів козла, аби той очищував його подвір'я від бур'янів. Одного разу, у свій день народження, чоловік взяв Пісмо на пляж – саме тоді у нього з'явилася ідея навчити його кататися.

Зараз Пісмо 8 років, і він часто приїздить на пляж, щоб підкорювати хвилі на дошці зі своїм хазяїном і його учнями. Очевидці кажуть, що козлу подобається така розвага – у процесі він виглядає розслабленим та задоволеним.

Козел-серфінгіст підкорює хвилі: дивіться відео

Пісмо став справжньою місцевою знаменитістю. Десятки людей щодня приходять на пляж, щоб покататися разом або просто поспостерігати за ним.

Як маленький Пісмо вчився кататися: дивіться відео