Пухнастий дон Корлеоне: представницький весільний кіт став зіркою мережі – кумедні фото

Напевне, складно придумати щось більш зворушливе, ніж вигляд маленької дитини, яка несе обручки нареченим на весіллі. Але чи бачили ви коли-небудь у цій ролі милого кота?

Журналіст з Брукліна Річард Ларсон у своєму твітері поділився кумедним фото. На ньому він супроводжує кота у спеціальному візку на весільній церемонії. Зовнішній вигляд та надмірна серйозність домашнього улюбленця викликали захоплення користувачів, тож зовсім не дивно, що фото швидко стало вірусним у мережі.

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Публікація журналіста зібрала понад 800 тисяч уподобань, майже 150 тисяч ретвітів, 3000 коментарів та безліч мемів.

Повернувся додому з весілля, де моїм завданням було супроводжувати носія обручки,

– написав Ларсон в публікації.

Елегантний, з метеликом, у квітах. Але найбільше користувачам прийшовся до душі його гордовитий та зарозумілий погляд, яким він зневажливо дивиться на людей. Деякі навіть прирівняли пухнастого до відомого кіноперсонажу – Дона Корлеоне з фільму Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько".

А тепер ти приходиш до мене і кажеш: "Дон Котлеоне, я хочу справедливості". Але ти просиш без поваги. Ти не пропонуєш котячу м'яту. Тобі й в голову не прийшло назвати мене котячим батьком. Ні, ти приходиш в мій будинок в день весілля моєї дочки і просиш мене про вбивство за гроші.

Така ж енергія

Він дуже схожий на кота з серіалу "Абатство Даунтон". Чи обходить він свої володіння щоранку, заходячи в будиночок вікарія на чай і щоденну гру в крибідж, а потім йде у кабінет, щоб закінчити листування зі своїм адвокатом?

Користувачі мережі припустили, що з моноклем і людськими вусами чотирилапий виглядав би ще більш представницьким.

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