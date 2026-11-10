Крокодил, мармур і позолота: мережа відреагувала на пентхаус, виявлений під час обшуків

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Йдеться про справу щодо розкрадання 1,89 мільярда гривень, яка призначалися для захисту енергооб'єктів Київщини. Тим часом українці вже порівнюють побачене з маєтком колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, передає 24 Канал.

Як мережа відреагувала на розкішний пентхаус

Побачені інтер'єри неабияк розвеселили українців. Багато хто одразу згадав колишнього генпрокурора Віктора Пшонку, чий маєток свого часу став справжнім мемом через любов до позолоти, мармуру та надмірної розкоші.

Один із користувачів навіть опублікував фото двох інтер'єрів поруч, підписавши їх: "Перше – неперевершений оригінал, друге – жалюгідна копія".

У мережі пригадали відому любов Пшонки до розкоші / Скриншот

Окремою зіркою обговорень став крокодил. Українців здивувало, що серед усього побаченого знайшлося місце ще й для такої екзотичної тварини. Одна з користувачок написала, що її обурює не лише масштаб розкрадання грошей, а й те, що на них придбали крокодила.

Крокодил у тераріумі став окремою темою обговорень / Скриншоти

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Не оминули увагою й кабінет, у якому поєднали масивні меблі, мармур, позолоту та безліч декоративних елементів, а загальна атмосфера стала приводом для численних жартів.

Кабінет із розкішним інтер'єром став приводом для жартів у мережі / Скриншот

Найбільше ж українців вразила навіть не сама розкіш, а її масштаби та сумнівний смак власника. У коментарях користувачі звертають увагу на надмірну кількість позолоти, химерні декоративні елементи й перевантажений інтер'єр.

Надмірна позолота й химерний декор здивували українців / Скриншоти

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Дехто прямо називає побачене несмаком і дивується, як можна було поєднати стільки розкоші в одному помешканні.