Коронація відбулася через 8 місяців після того, як королева пішла з життя. Це обумовлено кількома фактами: період жалоби, масштабна підготовка до події, погодні умови та іншими. Сьогодні ми вирішили згадати найкумедніші моменти з коронації Чарльза III, без яких, звичайно ж, не обійшлося. Головними зірками стали Кеті Перрі та принц Луї, пише Wion news.

Найкумедніші моменти з коронації Чарльза III

Головною зіркою коронації став не сам Чарльз, не його дружина Камілла, а маленький принц Луї. Його фото з події стали вірусними, а все тому, що майже на всіх світлинах дитина позіхає. Тоді хлопчику було лише 5 років, й він явно був не у захваті від довгої церемонії з купою людей.



Принц Луї на коронації Чарльза III



Принц Луї постійно позіхав на коронації Чарльза

Ой, Луї ще дуже смішно махав людям з балкона й в якийсь момент навіть закричав від захоплення, що теж не могли не спіймати фотографи.



Кумедні моменти з принцом Луї на коронації

Друге місце, ой, ми ж не робили рейтингів. Ну, добре! Далі за кумедністю моменту йде співачка Кеті Перрі. Яка ж вона була гарна: у ніжно-бузковому костюмі зі спідницею та жакетом з короткими рукавами та неймовірним повітряним капелюшком. Але запам’яталася вона здебільшого не цим. Мережу повеселило відео, на якому Кеті у Вестмінстерському абатстві шукає своє місце серед гостей та лавок, що там стояли. Співачка мала розгублений вигляд, а її капелюшок трохи заважав орієнтуватися на місцевості.

Під час коронації накрапував дощик, що викликало деякі незручності для королівського оркестру. На фото та відео потрапив момент, як музикант зупинився під час ходи й почав активно виливати воду зі своєї труби, кумедно заглядати всередину й навіть трохи відволікати своїх колег. Цей момент став вірусним.

Ще один момент повеселив тоді мережу. Коли Чарльз з Каміллою прибули у кареті до Вестмінстерського абатства на 6 хвилин раніше, ніж треба. Подружжя вимушено було сидіти у кареті й чекати, поки всі займуть свої місця, зокрема, Кеті Перрі. Жартуємо! Фото з очікування теж стало вірусним.



Чарльз III чекає своєї коронації

Цікаві моменти з коронації Чарльза, про які ви могли не знати

Свята, зустрічі, світські раути, церемонії у королівській родині завжди супроводжуються великою кількістю традицій та правил. Ми вирішили згадати цікаві моменти з коронації Чарльза, які ви могли не знати. І ось перший факт: коронація відбулася в тому самому місці, де раніше проходили коронація, весілля та похорон королеви Єлизавети II, пише Business Insider. Вестмінстерське абатство – це королівська церква, де протягом століть відбувалися численні королівські церемонії. Коронації тут проводяться з 1066 року.

Чарльз став першим монархом, якого помазали святою олією, виготовленою без жорстокого поводження з тваринами. Вона була зроблена на основі оливкової олії, ароматизованої сумішшю ефірних олій. Раніше для королівських помазань використовували олію цивети, що отримують із залоз невеликих ссавців та амбру, яку добувають із кишок китів.

Як пройшла коронація Чарльза III

Квіти, використані під час коронації, були своєрідним відсиланням до весілля Чарльза та Камілли. До коронації у Вестмінстерському абатстві було розміщено численні квіткові композиції в різних місцях. Зокрема композицію розмістили біля могили невідомого воїна, де похований невідомий британський солдат часів Першої світової війни.

Рослини, що обрамляли могилу, включали гілочки розмарину, лавровий лист, що символізує чесноту, дзвіночки та незабудки, які є символом вірності коханню, нарциси, що символізують лицарство, бузок, що символізує спогади про молодість, а також конвалії та аурикули, які були присутні у весільному букеті Камілли у 2005 році.

Меми про коронацію короля Чарльза

Звичайно ж, така масштабна подія не могла обійтися без мемів. Буквально одразу жарти та смішні картинки наповнили мережу. 24 Канал зробив тоді для вас добірку. Жартували з коронаційного крісла святого Едуарда, яке виготовили ще понад 700 років тому; сміялися з погоди, яку нібито "вибрала" принцеса Діана, бо тоді накрапував дощ; навіть Меган Маркл згадали, якої взагалі там не було. Зокрема, користувачі писали, що помітили її у кумедній перуці та окулярах.



Меган Маркл, яка нібито була на коронації Чарльза

Звісно ж, жартували й про принца Гаррі, згадуючи його книгу "Запасний". Ну, і зіркою мережі став принц Луї зі своїми смішними виразами обличчя. Бачите, як весело! Одна подія, а стільки радості.