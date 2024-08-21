Король Марокко помилував майже 5 000 людей, які незаконно вирощували канабіс: неочевидна причина
Джерело:The Times
Король Марокко Мохаммед VI вирішив помилувати майже 5 000 людей, засуджених або розшукуваних за звинуваченнями, пов'язаними з незаконним вирощуванням канабісу.
Все для того, аби заохотити їх вирощувати наркотик законно.
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У заяві про помилування міністерство юстиції високо оцінило "гуманітарні аспекти благородного жесту" короля, який дозволить людям працювати в партнерстві з національним агентством з легалізації канабісу.
Помилування короля заохотить фермерів "долучитися до легального процесу вирощування канабісу, щоб покращити свої доходи та умови життя",
– заявив голова державного регулятора Мохаммед Ель-Геррудж.
Цікаво! З 2021 року Марокко дозволило вирощувати, експортувати та використовувати канабіс у медицині та промисловості, але його рекреаційне використання залишається незаконним.
Того ж 2021 року уряд Марокко підрахував, що близько 60 000 сімей (орієнтовно 400 000 людей) заробляли на життя вирощуванням конопель.