13 тисяч жаб в одному будинку: американка перетворила захоплення на вражаючий світовий рекорд

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Про незвичайну колекцію розповіли на офіційному сайті Guinness World Records. Станом на 12 січня 2026 року у американки нарахували 13 201 предмет. Це найбільша колекція речей із жаб'ячою тематикою у світі. Важливо, що йдеться не про живих земноводних, а про різноманітні предмети із зображеннями жаб або у формі цих тварин.

Як американка почала збирати жаб

Історія незвичайного захоплення Сьюзан Бургос розпочалася ще у 1983 році. Тоді жінка знайшла маленьку деревну жабу на своїй кухні. Ця зустріч настільки її вразила, що незабаром вона придбала першу річ для майбутньої колекції – золоту каблучку у формі жаби з очима зі смарагдів.

Відтоді американка почала шукати тематичні речі всюди: під час подорожей, у каталогах та магазинах. За понад 40 років у її зібранні з'явилися м'які іграшки, прикраси, одяг, антикварні речі та предмети домашнього вжитку.

Окреме місце займають різдвяні прикраси. За словами Бургос, їх настільки багато, що вистачить, аби повністю оздобити святкову ялинку.

Незвичайна колекція жаб / guinnessworldrecords.com

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Який експонат найбільше подобається власниці колекції

Попри тисячі різноманітних речей, Сьюзан Бургос має особливого фаворита. Це рухома фігурка жаби-байкера на мотоциклі, яка ще й співає пісню "Kokomo" гурту The Beach Boys.

Однак найбільшою проблемою для американки стало зберігання всіх експонатів. Через брак місця у власному будинку вона придбала ще одну нерухомість із великим гаражем, де можна розмістити частину зібрання.

До Бургос світовий рекорд належав британці Шейлі Краун. Її колекція налічувала 10 502 предмети. Американці вдалося перевершити цей показник майже на 2 700 експонатів. Своє досягнення Сьюзан Бургос присвятила багаторічному захопленню, яке почалося з випадкової зустрічі з маленькою жабою на кухні.