Мережу розвеселив допис nata.ko у Threads про знахідку у київському секонд-хенді. Дівчина знайшла туніку з доволі неординарним та навіть трохи огидним принтом. Спойлер: туніку вона не купила, за що отримала чимало коментарів з засудженням. Звісно ж, жартома!

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Туніка з зофобасами повеселила мережу

Наталія розповіла, що туніка коштувала всього 56 гривень. Ексклюзив чекав на свій зірковий час і ось він настав.

Ля, який ексклюзив в хумані за 56 гривень. Думаю для риболовлі підійде, риба сама буде з води вистрибувати,
– написала дівчина.

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Допис про туніку з личинками / Фото з соцмереж

Звичайно, цей допис не міг залишитися без вподобайок, яких назбиралося вже понад 3 тисячі, та кумедних коментарів. Ось що пишуть користувачі:

  • "Де це ?! А то в мене бабуся вже 10 років шукає в чому її поховати!";

  • "В ресторан азійської кухні можна піти";

  • "Риба не знаю, а от пташки точно заклюють";

  • "Глибоко вас засуджую, я б перекупила навіть";

  • "В такому образі легко підчепити карася";

  • "Це зофобас, а не опариші. Тому є шанс привабити ящірок, а не рибу";

  • "Це для тих відосів як в аеропортах футболки друзям беруть";

  • "Це дуже дієтична кофта";


Жакет з пожухлим листям / Фото з соцмереж

Шльопанці у вигляді риби / Фото з соцмереж


Прикраси у вигляді кліщів / Фото з соцмереж


Сумка у вигляді курки / Фото з соцмереж


Образ з тунікою з личинками / Фото з соцмереж

Київські секонд-хенди вкотре довели, що є джерелом не тільки бюджетного одягу, а й чудового настрою та вірусного контенту для соцмереж.