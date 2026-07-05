Мережу розвеселив допис nata.ko у Threads про знахідку у київському секонд-хенді. Дівчина знайшла туніку з доволі неординарним та навіть трохи огидним принтом. Спойлер: туніку вона не купила, за що отримала чимало коментарів з засудженням. Звісно ж, жартома!

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Туніка з зофобасами повеселила мережу

Наталія розповіла, що туніка коштувала всього 56 гривень. Ексклюзив чекав на свій зірковий час і ось він настав.

Ля, який ексклюзив в хумані за 56 гривень. Думаю для риболовлі підійде, риба сама буде з води вистрибувати,

– написала дівчина.



Допис про туніку з личинками / Фото з соцмереж

Звичайно, цей допис не міг залишитися без вподобайок, яких назбиралося вже понад 3 тисячі, та кумедних коментарів. Ось що пишуть користувачі:

"Де це ?! А то в мене бабуся вже 10 років шукає в чому її поховати!";

"В ресторан азійської кухні можна піти";

"Риба не знаю, а от пташки точно заклюють";

"Глибоко вас засуджую, я б перекупила навіть";

"В такому образі легко підчепити карася";

"Це зофобас, а не опариші. Тому є шанс привабити ящірок, а не рибу";

"Це для тих відосів як в аеропортах футболки друзям беруть";

"Це дуже дієтична кофта";



Жакет з пожухлим листям / Фото з соцмереж



Шльопанці у вигляді риби / Фото з соцмереж



Прикраси у вигляді кліщів / Фото з соцмереж



Сумка у вигляді курки / Фото з соцмереж



Образ з тунікою з личинками / Фото з соцмереж

Київські секонд-хенди вкотре довели, що є джерелом не тільки бюджетного одягу, а й чудового настрою та вірусного контенту для соцмереж.