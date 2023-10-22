Якщо ви досі не обрали книгу, з якої почнеться ваш читацька осінь, 24 Канал допоможе вам визначитися.

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Давайте розглянемо цікаві літературні новинки, які осінь принесла нам цього року, серед них вас чекає історична література, захоплива проза і багато несподіванок.

Енн Тайлер "Плетений колосок", "Фабула", 2023

Знайомство зі звичайною американською сім’єю, яке триватиме кілька десятиліть. Ґаррети живуть в Балтиморі – так, це майже стереотипне місто і майже стереотипна родина зі своїми радощами і болями. Енн Тайлер створює теплу історію про зміну поколінь, про непорозуміння і намагання знаходити спільну мову, про мрії, які не здійснюються, але дають натхнення рухатися вперед, про неминучі тріщини, які з часом стають тільки більшими. Це вже було і буде з багатьма сім'ями. Чи можна цього уникнути? Нехай роман відповість.



Книга "Плетений колосок" / Фото видавництва "Фабула"

Джулія Беррі "Уся правда в мені", видавництво "РМ", 2023

Одного дня Джудіт зникла разом з найкращою подругою. Містечко здригнулося від жаху. Одного дня Джудіт повернулася. Містечко відвернулося від неї. Навіть рідна мати не бажає знати доньку, яка пережила щось погане – а це помітно і з її погляду, і з того, що вона більше не говорить. Тільки друг дитинства готовий бути поруч. Що сталося з Джудіт? Що приховує містечко, якому легше заплющити очі, ніж прийняти до себе дівчину, якій в один момент просто не пощастило?

Книга Джулія Беррі "Уся правда в мені" / Фото видавництва "РМ"

Селесте Інг "Наші втрачені серця", "Наш формат", 2023

Антиутопія від майстрині соціальної прози. Уявіть собі ситуацію, що після економічної кризи США стають тоталітарною країною. Починається полювання на відьом… А що ж дітьми тих, хто став ворогом режиму? Їх виховуватимуть ідеологічно правильні люди. Так і з Птахом – його батько системі не заважає, а от матір писала вірші, яких вже немає в жодній бібліотеці. Мати була не такою, її потрібно стери, але й Птах не такий… Він – те втрачене серце, яке не бажає миритися з несправедливістю.



Книга "Наші втрачені серця" / Фото з фейсбуку бібліотека 9 для дітей ЦБС Шевченківського р-ну

Сергій Батурин "Спис римського сотника", "Фабула", 2023

Спис Долі, який простромив тіло Ісуса, обріс легендами. Його вважали мало не магічним артефактом. Нацисти вірили, що він принесе їм перемогу, тож шукали, як могли. Український письменник Сергій Батурин розвиває власну теорію про те, ким же був той сотник, який вдарив Ісуса списом. Він шукає відповіді на те, чому цього солдата називають святим, а його зброю – цілющою. Хто такий Лонгин? До речі, в Сергія Батурина і роман про розбійника Варавву є – "Clavus Domini".

Ернст Юнґер "Наближення. Наркотики і сп'яніння", Видавництво Жупанського, 2023

Назва підказує, з якими матеріями матимемо справу, – з філософськими, звісно! Так, з і психоактивними речовинами теж, адже Юнґер не цурається описувати власний досвід. Саме він в цій книжці вжив слово психонавт, яке потім зрештою позначатиме кожного, хто мав яскравий психоделічний досвід від наркотиків. Він описує зміни свідомості, зосереджуючись на езотеричній та екстетичній гранях, його мандрівка за межу виглядає як цікаве дослідження. До слова, Юнґер особисто знав винахідника ЛСД, і їхнє спілкування можна навіть назвати співпрацею. А от перевіряти теорії німецького письменника і публіциста власноруч не варто.



Книга "Наближення. Наркотики і сп'яніння" / Фото з інстаграму видавництва Жупанського

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