За рахунок у 38 доларів: в американському барі клієнт залишив 16 000 доларів чайових

Клієнт бару Stumble Inn Bar & Grill в американському штаті Нью-Гемпшир залишив персоналу закладу 16 тисяч доларів. Хоча його рахунок був всього на 38 доларів.

Барменка закладу Мішель Маккадден розповіла, що цей відвідувач не був постійним клінтом бару. Він замовив 2 хот-дога, кілька коктейлів та чіпси з солоних огірків, а після цього попросив рахунок.

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Жінка була шокована, коли побачила його квитанцію – там було 16 тисяч доларів чайових. "Це було у виписці з кредитної картки. Він записав це біля кінцевої суми, і тричі повторив: "Не витрачайте все в одному місці"", – розповіла Мішель Маккаден.



Рахунок щедрого відвідувача / Скриншот WBTS-TV

Співробітники закладу припустили, що це помилка – можливо, він хотів написати "160", але додав ще кілька нулів. Менеджер поговорив з клієнтом, щоб переконатися, що все вірно.

Я хочу, щоб це було у вас. Ви, друзі, багато і наполегливо працюєте,

– сказав загадковий відвідувач.

У Stumble Inn Bar & Grill заведено ділитися чайовими. Тому гроші розділять між 8 працівниками залу, які були на зміні того вечора. Ще частину отримають кухарі.



Stumble Inn Bar & Grill у Нью-Гемпширі / Фото з фейсбуку