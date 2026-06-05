Знаємо, що з праху тварин роблять пам'ятні прикраси. Є ті, хто зі своїх улюбленців просять таксидермістів зробити опудало. Але щоб прах тварин використовували у татуюванні – це вперше. Саме це зробила Клер Гобсон, яка розповіла свою історію у програмі This Morning.

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Як собака став частиною татуажу господарки

Клер Гобсон – майстриня перманентного макіяжу з Великої Британії. Вона втратила свого улюбленого собаку Патча, який прожив з нею 20 років. Їй довелося його приспати через хворобу. Жінка зізнається, що була не готова його повністю відпустити, тому вирішила зберегти пам’ять про нього дуже незвичним способом.

У той період Клер готувалася до переїзду в Дубай і жила між країнами. Вона думала про те, що не хоче везти прах собаки у валізі, але й залишати його теж була не готова. Саме тоді в неї з’явилася ідея зробити щось нестандартне.

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Я подумала: "Я ж роблю татуаж підводки для очей, а люди роблять татуювання на честь близьких, тож чому б не втілити цю ідею просто в підводці?,

– додала Клер.

Тож жінка додала частину праху собаки до пігменту, щоб зробити для себе підводку для очей. Гобсон зізналася ведучим, що сама ідея на початку здавалася їй трохи божевільною, але її підтримала колега. Вона також нещодавно втратила домашнього улюбленця, тому поставилася до задуму з розумінням.

Жінка перетворила прах собаки на татуаж: дивіться відео

Що роблять з прахом улюбленців по всьому світу?

Як ми вже писали вище, з праху тварин деякі господарі замовляють прикраси та аксесуари. Але це не повний список того, як по всьому світу люди намагаються вшанувати пам'ять улюбленців. 24 Канал зібрав найдивовижніші варіанти. Найпоширеніший – зберігати прах улюбленців в урні як символічну пам’ять про тварину. Урну можна тримати вдома, розмістити в спеціальному меморіальному куточку або згодом обрати інший спосіб прощання.

Також прах часто розвіюють у місцях, які були важливими для улюбленця – наприклад, у парку, на пляжі чи в саду. Дехто створює меморіальні сади, де прах закопують під деревом або рослинами, перетворюючи це місце на живу пам’ять.

Ще один варіант – зберегти частину праху у вигляді прикрас або пам’ятних речей. З нього можуть зробити кулони, кільця, скляні вироби або навіть плюшеві іграшки. У деяких випадках прах використовують навіть для створення артоб’єктів, наприклад, картин, або поєднують із рослинами, щоб виростити дерево як живий пам’ятник. Окремі компанії пропонують й більш нестандартні способи прощання – наприклад, включення праху у феєрверки або виготовлення спеціальних меморіальних предметів зі скла чи кераміки.