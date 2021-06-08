"Чорнобильські бабусі": у Києві покажуть фільм про жінок, що досі живуть у зоні відчуження

У четвер, 10 червня, на ВДНГ у Києві відбудеться показ документального фільму "Чорнобильські бабусі". Це – один із заходів у рамках мультимедійної виставки "Чорнобиль. Подорож".

На показ фільму завітають український кінокритик Андрій Алферов та американська режисерка, одна з авторок "Чорнобильських бабусь" Голлі Морріс (дистанційно). Після перегляду вони візьмуть участь у дискусії, до якої зможуть приєднатися усі охочі відвідувачі.

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Про фільм "Чорнобильські бабусі"

У фільмі йдеться про відчайдушних жінок, які залишися у зоні відчуження після трагедії і мешкають там досі. Тоді як більшість їхніх сусідів виїхали з рідних сіл, а чоловіки – повмирали від хвороб та старості. "Чорнобильські бабусі" розповідають про причини свого сміливого рішення та особливості життя на покинутій території.

Цей фільм – результат спільних зусиль американських режисерок Голлі Морріс та Енн Богарт, які створюють фільми та програми для американського і європейського телебачення. Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі у Лос-Анджелесі, де він отримав приз за найкращу режисуру. В Україні його вперше показали у 2016 році на міжнародному фестивалі кіно та урбаністики "86" в місті Славутич.

Трейлер фільму "Чорнобильські бабусі": дивіться відео

Показ фільму "Чорнобильські бабусі" відбудеться на виставці "Чорнобиль. Подорож" у 1-му павільйоні ВДНГ (проспект Глушкова, 1) о 19:00. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.

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