Українська міфологія крутіша за Marvel: у Києві презентували епічне фентезі "Кий і морозна орда"
У Києві відбулася презентація епічного фентезі Ніка Лисицького "Кий і морозна орда", створеного за мотивами української міфології. Це перший роман великої серії "Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті".
Як розповіли організатори у релізі для Розваги 24, презентація відбулася у київській книгарні-кав'ярні Старого Лева на Михайлівській.
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Що відомо про книгу "Кий і морозна орда"
Перша книга серії розповідає про мрійливого юнака Кия, у світі якого стається лихо – зима не закінчується. Зі своїм товаришем Чугайстром Кий намагається з'ясувати, чому забарилася весна.
Разом вони вирушають у небезпечну мандрівку, під час якої юнак відважно долає всі перешкоди, бореться зі страшною Морозною ордою та рятує рідну землю.Довідка. Автором книги є Нік Лисицький. Що є креативним продюсером і популяризатором української міфології. Він – автор філософського фентезі "Казки для дорослих дітей" (2015) та політичного детективу "Цезарі" (2019).
Який вигляд має книга Ніка Лисицького / Фото надані 24 Каналу
Додамо, що найближчими днями у Києві пройдуть ще два літературних івенти, присвячених фентезі "Кий і морозна орда" та українській міфології.
Які літературні івенти ви можете відвідати
- Перший – для поціновувачів фентезі та книголюбів – відбудеться 21 березня в книгарні "Сенс" на Арсенальній. Під час івенту можна буде познайомитися з автором, дізнатися про історію написання книги та придбати роман з автографом Ніка. Вхід на захід вільний. Зареєструватися на івент можна за посиланням.
- Другий – для дітей та їхніх батьків – пройде 29 березня в книгарні "Моя книжкова полиця". На заході автор розкриє секрети створення нового фантастичного всесвіту й пошуків головного героя. Гості івенту матимуть змогу розпитати в Ніка Лисицького про книгу, придбати роман з автографом автора та якнайглибше зануритися в українську міфологію. Вхід на захід вільний. Зареєструватися на івент можна за посиланням.