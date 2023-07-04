Познайомитися із сучасними картинами різних жанрів є змога в UNIT.City, на Тижні українського кіно. Де та що подивитися – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Таємниці, провокації, помста: що шанувальникам "Дюни" покажуть у другій частині фільму

У програмі представлені 7 сучасних українських кінострічок. Також на гостей чекають оупен-ейр локація, смаколики, залаштункові діалоги з акторами, режисерами та іншими членами знімального процесу.

Розклад показів

4 липня – "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Бродячий артист Руслан одного разу закохується в чарівну Мілу. Він не підозрює, що дівчина є справжньою принцесою. Несподівано її викрадає Чорномор. Це злісний чарівник, який збирається використати дівоче кохання для збільшення своєї могутності. Герой вирушає на пошуки своєї коханої, під час яких йому доведеться пережити багато випробувань.

Трейлер мультфільму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться відео

5 липня – "Історії українського ІТ"

Перший документальний фільм про становлення української IT-індустрії від UNIT.City та студії KNIFE! Films за підтримки медіа СЛУХ. Радянські обчислювальні машини, комп'ютерні клуби, ринки на Кардачах і Петрівці, безумні ідеї та мільярдні стартапи – через особисті історії героїв та героїнь фільм показує, як IT-сфера в Україні пройшла шлях від зародження до найпотужнішої галузі країни.



Постер до стрічки "Історії українського ІТ" / Фото "Київ Вечірній"

6 липня – "Я працюю на цвинтарі"

Головний герой, Олександр, в минулому архітектор, наразі працює на цвинтарі та має свою контору з виготовлення пам'ятників. Кожного дня до нього приходять нові люди для замовлення пам'ятників близьким. Життєві ситуації, іноді – сумні, іноді – комічні. Але і в житті головного героя є таємниця, яка не дає йому стати щасливою людиною.

"Я працюю на цвинтарі" 2022: дивіться трейлер

7 липня – "Щедрик"

На межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися три родини, які живуть під одним дахом. Українська, єврейська та польська сім'ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР. У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Фільм "Щедрик": дивіться трейлер

8 липня – "Найкращі вихідні" + документальний фільм "Нездоланні"

Герої чотирьох новел час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає на вихідні до столиці за своїм планом. Хлопець з Німеччини хоче знайти дівчину, в яку закохався онлайн. 16-річна одеситка шукає свого тата-рокера, якого не бачила 10 років. Хлопці з Кривого Рогу мають намір влаштувати найлегендарнішу парубочу вечірку в історії. Кар'єристка зі Львова взагалі не збирається гуляти тим Києвом – тільки готуватись до майбутньої співбесіди. Чудові плани! Що може піти не так? Усе! І це будуть найкращі вихідні!

Фільм "Найкращі вихідні": дивіться перший трейлер

9 липня – "Памфір"

Події відбуваються у невеличкому селі на Заході Україні, напередодні традиційного карнавалу Маланка. Із заробітків після тривалої відсутності до родини – дружини Олени та сина Назара – повертається Леонід на прізвисько Памфір.

Через необдуманий вчинок сина, який підпалив молитовний дім, йому необхідні гроші на ремонт. Для цього Памфір змушений згадати своє контрабандистське минуле, від якого відмовився назавжди. Але час змінився, і своїми діями Памфір переходить дорогу небезпечним людям, які контролюють цей нелегальний бізнес. Розв'язка картини розгортається на фоні карнавальної Маланки, коли борються світлі та темні сили.

"Памфір" 2023: дивіться трейлер фільму онлайн

Коли відбуватимуться покази та яка вартість

Покази українських кінострічок відбуваються щодня о 18:00 з 3 по 9 липня. Поринути глибше у нашу культуру можна в UNIT.City, Амфітеатр, вул. Дорогожицька, 3, що у Києві. Вхід та перегляд фільмів безкоштовний, однак кількість місць обмежена).

Зверніть увагу! Щоб потрапити на показ, потрібно зареєструватися.