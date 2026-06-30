У мережі – нова зірка, яка дивує своїми вподобаннями, пише 24 Канал. Чорно-білий кіт з Японії став навіть героєм місцевого телешоу через свою цікаву звичку. Він обожнює спати... на кухонній плиті прямо у сковорідці. Інший посуд йому не підходить. Мовчимо вже про м'якеньке ліжечко.

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Кіт, що полюбляє сковорідки, став зіркою мережі

У Threads користувачка vikki_whiskey розповіла про кота, який здобув популярність у Японії. Чорний котик з білими плямами дуже любить... сковорідки. Господарі навіть влаштували йому перевірку та підсунули інший посуд.

Сковорідковий кіт став зіркою. У Японії популярність здобув кіт, який має незвичайну пристрасть до сковорідок – він любить у них сидіти та спати. Інший посуд його не цікавить. Пухнастий улюбленець настільки завоював серця японців, що про нього зняли телерепортаж. Це і є справжнє телебачення,

– пише Вікторія.

Кіт полюбляє спати на сковорідці: дивіться відео

Як бачимо, котику підходять сковорідки будь-якого формату, але коли йому поставили керамічну миску для рису, котик помітно розгубився. Схоже, що такий формат "ліжка" йому не підходить.

Реакція мережі на кота, що любить сковорідки

Допис в українському Threads назбирав вже чимало вподобайок та коментарів. Люди кажу, що саме такі новини їм потрібні й згадують історії зі своїми чотирилапими:

"Оце я розумію новини";

"Я думаю він таким чином охолоджується";

"Наша теж любе полежати в сковорідці правда для грилювання, якою ми не користуємось. Нову купили, одразу вмостилась";

"Кіт знає, де найтепліше";

"Одразу згадав, зо у нас кушаки люблять залізати у банку акваріума".

Чому коти полюбляють обмежені простори?

Всі ми знаємо пристрасть котів до картонних коробок, шаф та інших обмежених просторів. Це цілком нормально. Найголовніша причина, чому коти це люблять – їхній природний інстинкт самозбереження. У дикій природі коти є одночасно і хижаками, і здобиччю для інших тварин. Тому вони ховаються у тісних замкнутих місцях, які забезпечують їм захист і контроль над оточенням.

Тому у коробках, акваріумах, на сковорідках, у шафах домашні коти почуваються у безпеці та можуть знизити рівень тривожності. Численні дослідження підтвердили, що закриті таємні місця для ховання безпосередньо зменшують стрес у тварин. Це допомагає їм швидше адаптуватися до нового середовища та підтримувати ментальний баланс.