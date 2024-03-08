Панда Кунг-фу повертається: які кінопрем'єри тижня ви не можете пропустити

Цього тижня кіноманів чекає справжнє свято – повернення улюбленого героя мультсеріалу "Панда Кунг-фу". І це лише вершина айсберга серед гучних кінопрем'єр.

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Панда Кунг-фу 4"

Жанр: мультфільм, пригоди

Ставши духовним наставником Долини Миру і потребуючи наступника на посаді Воїна Дракона, По знайомиться з лисицею, на ім'я Чжень, якій не подобається, що її тренуватиме По. Поки вони зближуються один з одним, зла чаклунка, відома як "Хамелеон", закликає безліч лиходіїв з минулого. Прагнучи знайти спосіб перемогти Хамелеона, По і Чжень залишають Долину Миру і вперше вирушають у велике місто.

Трейлер фільму "Панда Кунг-фу 4": дивіться відео

"Смак свободи"

Жанри: драма, комедія, фентезі

Молода дівчина — кухар Варя втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна в придорожньому кафе. Мила, енергійна, дотепна — вона тікає якомога далі від дому в пошуку реалізації! І несподівана знахідка — книга забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди!

Трейлер фільму "Смак свободи": дивіться відео

"Одружитися знов"

Жанри: комедія, романтика

Чоловік вирішив, що у дружини з'явився коханець — її молодий бос. І він терміново повинен щось робити. Для початку — зареєструватися в додатку для знайомств!

Трейлер фільму "Одружитися знов​​​​​​": дивіться відео

"Цензорка"

Жанр: мелодрама

Історія молодої жінки Люби, яка була засуджена до шести років ув'язнення за вбивство свого зрадницького чоловіка. Після народження сина Колі вона відбуває покарання в одеській в'язниці. Люба не хоче, щоб її дитина опинилася в сирітському будинку, доля якого чекає на всіх дітей, ув'язнених після того, як їм виповниться три роки. У в'язниці Люба зустрічає Ірину, 40-річну жінку, яка працює охоронцем у цій в'язниці. Ірина бачить у цій ситуації нову можливість для себе…

Трейлер фільму "Цензорка​​​​​​​​​​​​​​​​​​​": дивіться відео