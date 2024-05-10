KFC випустили парфуми з ароматом барбекю та вугілля

Велика мережа ресторанів KFC вирішила створити власні парфуми. Вони пахнуть димчастим деревом і вугіллям, як справжнє барбекю.

Відомо, що парфуми продаються у флаконі об'ємом 100 мілілітрів і коштують 11 фунтів стерлінгів.

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Що ще відомо про парфуми

Компанія повідомила, що продаватиме парфуми лише деякий час і лише у Великій Британії.. А всі гроші від продажу парфумів підуть до Фонду KFC. Ця група допомагає молодим людям у суспільстві будувати краще майбутнє для себе.

Аромат дивовижний. Він нагадує про літні пікніки з родиною та друзями. Соковиті бургери, що шиплять на грилі. Соковитий соус барбекю, що стікає по підборіддю. І не забудьте про димне вугілля, яке надає стравам досконалого аромату. Це досвід, який ви не захочете пропустити,

– зазначають представники KFC.



Парфуми від KFC / Фото New York Post

Що варто знати про KFC Це велика мережа ресторанів. Все почалося з того, що старий чоловік Полковник Сандерс у важкі часи продавав смачну та соковиту курку зі своєї маленької крамнички. Курка була приготована з травами та спеціями, які дуже подобалися людям.



Згодом полковник Сандерс дозволив Піту Харману продавати свій рецепт курки в Солт-Лейк-Сіті. Так виникла компанія KFC. Червоно-білі відерця стали відомими завдяки соковитій та хрусткій курці, яку полюбляли сім'ї. З відкриттям нових закладів KFC додала інші страви, такі як знаменита курка, картопляне пюре та капустяний салат.

Раніше в американському штаті Каліфорнія заарештували чоловіка, який перетворив візок для покупок на мангал. Він займався смаженням барбекю просто посеред вулиці.