Камінь, ножиці, папір: історія найпопулярнішого способу вирішення суперечок та секрети перемоги

Гру "Камінь, ножиці, папір" усі ми знаємо ще з дитинства під різними назвами. "Чу-ва-чі", "Цу-є-фа", "Ю-зе-фа" – найпопулярніші з них. Неможливо навіть уявити, скільки серйозних та грайливих суперечок було вирішено з її допомогою.

Розваги 24 розповідають різні варіанти правил та цікаві факти про гру "Камінь, ножиці, папір". Звідки вона походить та як у неї виграти – читайте у матеріалі.

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"Камінь, ножиці, папір" – історія

Батьківщиною цієї гри вважають Китай. Письмові згадки про гру "Шоушилін", яка дуже нагадує сучасну "Камінь, ножиці, папір" з'явилися на межі 16 та 17 століть. У неї грали воєначальники династії Хань під час бенкетів. Дослівно "Шоушилін" можна перекласти як "команди рукою".

Подібні варіанти зустрічалися й в інших країнах. Зокрема в Японії були популярними ігри "Дзян-кен" та "Ян-дзянь", які також передбачали певні рухи руками та пальцями.

Правила гри



Жести у грі "Камінь, ножиці, папір" / Фото з вікіпедії

Найчастіше "Камінь, ножиці, папір" використовують для жеребкування – аби визначити, хто першим чи останнім буде виконувати певну дію.

У найрозповсюдженішому варіанті гри всі учасники збираються в коло та стискають руки в кулаки. Хтось один або всі гравці разом вголос промовляють "Камінь – Ножиці – Папір" або ж будь-яку іншу фразу на 3 слова чи склади. Під час цього заведено гойдати кулаками.

На третій рахунок кожен гравець показує рукою один із трьох знаків – "камінь" (рука стиснута в кулак), "ножиці" (вказівний і середній палець) або "папір" (випрямлена кисть). Переможця визначають згідно з правилами:

"ножиці" б'ють (розрізають) "папір";

"папір" б'є (накриває) "камінь";

"камінь" б'є (ламає) "ножиці".

Коли гравці показують однакові жести оголошується нічия, а партію переграють. Якщо у грі беруть участь більше ніж двоє людей, про методи визначення переможця домовляються заздалегідь. Найчастіше у таких випадках грають "на вибування", аж поки не залишиться один переможець, або ж зараховують виграш кільком учасникам.



Визначення переможця у грі / Схема з вікіпедії

Існує безліч варіантів, в яких використовують більше жестів – від 4 до 30. В Україні доволі популярний варіант з "колодязем" (кільце з пальців), який топить "камінь" та "ножиці", але програє "паперу", який його накриває.

Стратегії виграшу



Як виграти у "Камінь, ножиці, папір" / Фото Unsplash

Звичайно, результат гри "Камінь, ножиці, папір" – це воля випадку. Проте, є деякі психологічні прийоми, які можуть допомогти перемогти суперника. Спробуйте використати ці поради, коли гратимете наступного разу:

крикніть вголос назву якогось жесту, але покажіть інший – це спантеличить інших гравців. Наприклад, крикніть "Ножиці", але натомість покажіть "камінь" або "папір";

спокійно скажіть назву елемента, і покажіть його – цей прийом повністю протилежний до попереднього, але також дієвий. Поки суперник думає, що його обманюють, – ви перемагаєте;

зазвичай наступного разу після програшу гравець показує інший жест, і навпаки – якщо учасник показав "камінь" і виграв, найімовірніше, він його повторить.

"Камінь, ножиці, папір" у попкультурі

Гра "Камінь, ножиці, папір" є доволі популярною не лише у дитячих компаніях, а й у масовій культурі – книгах, фільмах та серіалах:

Головні герої телесеріалу "Надприродне" найчастіше вирішуються суперечки за допомогою "Камінь, ножиці, папір".

У культовому серіалі "Друзі" була особлива версія гри. До неї додали "вогонь" – його показували рухаючи пальцями, і пакет з водою – цей жест виглядає, як "камінь".

Але найпопулярнішою ця гра стала у телесеріалі "Теорія великого вибуху". Його головні герої також використовували нестандартний варіант гри під назвою "Камінь, ножиці, папір, ящірка, Спок".

Правила гри у "Теорії великого вибуху": дивіться відео

У комп'ютерній грі The Sims за допомогою "Камінь, ножиці, папір" вирішують питання "життя та смерті". Коли один із героїв помирає, інший може спробувати повернути його до життя та зіграти у гру зі Смертю. Якщо він переможе – Смерть воскресить іншого сіма, якщо програє – усе залишиться як було. А у випадку нічиї померлий воскресне, але стане зомбі.

У книзі "Життя дається лише двічі" Яна Флемінга у "Камінь, ножиці, папір" грають Джеймс Бонд і Тигр.

Цікаві факти про гру

Попри те, що ця гра не є видом спорту, у світі щорічно проводять величезну кількість чемпіонатів та турнірів з "Камінь, ножиці, папір". Найбільший з них відбувся 17 серпня 2014 року в Індіанаполісі, США. 2950 учасників дозволили цій події потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Змагання з "Камінь, ножиці, папір": дивіться відео

У 2005 році всесвітньовідомі аукціонні будинки Christie's та Sotheby's за допомогою "Камінь, ножиці, папір" розіграли між собою право на продаж колекції імпресіоністичних картин Пікассо, Ван Гога та Сезанна вартістю 20 мільйонів доларів, коли власник Такасі Хасіяма не зміг обрати самотужки. Переможцем став Christie's і згодом отримав кілька мільйонів доларів комісії за продаж картин.

У 2018 році на матчі Жіночої Суперліги у Великій Британії суддя не мала монети для жеребкування, тож капітани команд визначили, хто робитиме перший хід, зігравши в "Камінь, ножиці, папір". Через це суддю відсторонили на 3 тижні.

Найбільший виграш за перемогу у "Камінь, ножиці, папір" склав 50 тисяч доларів. Його отримав Шон Сірс, який не планував брати участь у змаганні, але врешті зробив це і переміг 300 суперників за вечір.

У 2013 році японські вчені представили робота, який завжди перемагає людину у "Камінь, ножиці, папір". Він зчитує навіть незначні рухи руками.

Японський робот, який завжди виграє у грі: дивіться відео