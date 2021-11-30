Каліфорнійське місто заполонили павичі: відео з галасливими птахами

Прекрасні створіння не завжди приносять радість – американське місто Трейсі заполонили різнобарвні павичі, які порушили спокій місцевих мешканців. Птахи галасують на вулицях та стрибають по дахах, лякаючи каліфорнійців.

Кілька десятків павичів оселилися в містечку, і, схоже, не збираються його полишати. Птахи, яких підгодовували місцеві мешканці, стали проблемою для Трейсі – вони смітять галасують та лякають перехожих.

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Птахи прийшли до міста з молочної ферми, яка розташована неподалік. Ферма закрилася ще 10 років тому, і павичі знайшли собі нове місце для проживання.

Павичі гуляють вулицями міста та лякають американців: дивіться відео

За словами очевидців, птахи збираються на галявинах біля будинків, випорожнюються на підвіконня мешканців, кричать та голосно тупають на дахах.

Вони живуть надто близько до людей. Якщо ви чимось їх не влаштуєте, вони будуть кидатися на вас,

– зазначила поштарка Корі Марзетт.

Місцеві мешканці, які годували павичів, не здогадувалися, що птахи стануть серйозними порушниками спокою.

Зараз приблизно 30 безсоромних птахів лякають людей.