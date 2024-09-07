В Іспанії покупці шукають кохання за допомогою ананасів у супермаркетах

В Іспанії у мережі шириться цікавий тренд. Самотні люди приходять у супермаркети мережі Mercadona, щоб знайти стосунки за допомогою ананасів.

Одного дня співробітникам супермаркету у місті Більбао навіть довелося викликати поліцію.

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Все через те, що одного вечора люди, які шукали стосунків, заповнив приміщення і ледь не "зруйнували" його. Щоправда, всі розійшлися одразу, щойно приїхали правоохоронці, а тому нікого не заарештували.

Як ананаси допомагають знайти пару

За словами журналістів, самотні люди приходять у супермаркети між 7 і 8 годинами вечора. Вони кладуть у свої візки ананаси, а потім шукають однодумців. Якщо їм хтось сподобався, то вони штовхають візок, демонструючи таким чином свій інтерес.

Повідомляється, що, якщо почуття взаємні, то людина може відповісти поштовхом візка або просто почати розмову. Інші продукти у візку покупця також можуть висловити його наміри. Наприклад, якщо у візку є шоколад або цукерки, це говорить про те, що людина шукає серйозних стосунків. А ось наявність бобових або салату може свідчити про те, що покупець зацікавлений у чомусь більш "повсякденному".

Що про це кажуть у мережі магазинів

Мережа супермаркетів Mercadona відреагувала на тренд.

Ананас на полиці Mercadona чекає, коли ви запросите його на побачення,

– написали вони у своїх соцмережах.

Повідомляється, що мода на ананаси набула такої популярності, що в деяких магазинах вони, мабуть, стали дефіцитом.