Інженер робить кавери відомих хітів, використовуючи звуки старих приладів: епічні відео

Фінський інженер Томмі, який є автором Device Orchestra, використовує старі побутові та промислові прилади, щоб створити кавери всесвітньовідомих хітів. Електронними артистами він керує за допомогою мікроконтролера і власних навичок програмування.

Своїх майбутніх учасників Device Orchestra він часто знаходить в центрах утилізації. Щоб надати пристроям людської подоби, інженер наклеює їм очі, а іноді навіть одягає на них костюми.

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Кавер "Sweet Dreams"

Томмі зазвичай публікує нове відео кожні 2 тижні. У нещодавно опублікованому ролику оркестр приладів зробив кавер на поважний хіт 1982 року "Sweet Dreams" гурту "Eurythmics". Виступають 2 електричні зубні щітки, 3 автомати для кредитних карт, тостер, праска та електрична друкарська машинка.

У цьому відео ви також бачите осцилограф, який показує деякі електричні імпульси, що проходять через кроковий двигун. Він приводить в рух головку друкарської машинки,

– пояснює інженер.

Дивіться відео каверу "Sweet Dreams"

Інші пісні

Хіт Imagine Dragons "Believer" виконують електрична зубна щітка, контролер PS2, тостер, друкарська машинка, праска і 2 автомати для кредитних карт.

Кавер "Believer" у виконанні Device Orchestra: дивіться відео

Для виконання гімну Фінляндії Томмі "запросив" в сауну чотири електромобільні зубні щітки. В оркестрі також виконує свою величну партію друкувальна машинка, до якої прикріплений черпак з водою. Коли настає черга, він перехиляється і виливає воду на розігріте в духовці каміння.

Дивіться відео, як оркестр приладів виконує гімн Фінляндії

Щоб створити знакову тему "Імператорського походу" "Зоряних воєн", Томмі запрограмував тостер, друкарську машинку та зубні щітки.

Прилади імітують тему із "Зоряних воєн": дивіться відео