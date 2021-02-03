Інстаграм дня: художник створює милі комікси з неочікуваним завершенням

Історії про кролика Буні, які у своїх коміксах зображає Раян Пейджлоу з Чикаго часто бувають заплутані, сумні і смішні одночасно.
Джерело: Bored Panda
Оптимістичний і милий кролик, на ім'я Буні – головний герой коміксів художника, а за сумісництвом фотографа і відеооператора, Раяна Пейджлоу з Чикаго. Комікси Буні – це комбінація милого і похмурого, створена на основі історії чарівного головного героя Буні, з яким жорстоко поводиться життя, але він не здається.
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Раян Пейджлоу малював комікси більшу частину свого життя. Його роботи були опубліковані в декількох газетах, на інтернет-сайтах і в журналі Mad. Комікси про Буні художник почав викладати в мережі 10 років тому.
Буні – оптимістичний кролик, якому не пощастило – він живе разом зі своїм цинічним батьком, а дівчина, яку він кохає, любить когось іншого.
Як в основному безсловесний комікс, я покладаюся на зображення, щоб розповісти історію в моїх коміксах про Буні, яка часто буває заплутаною, сумною і смішний одночасно. Головний герой, Буні, не розуміє, що візуально милий світ, в якому він живе, як правило, намагається його зловити. Буні живе в сюрреалістичному світі, населеному плюшевими ведмедиками, кексами, єдинорогами і зомбі,
– розказав Раян.
Дивіться більше коміксів, які оновлюються щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці на сторінці художника в Instagram.