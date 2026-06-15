Нещодавно дослідники показали у TikTok відео з пінгвіном, який до них завітав. Мало того, що відео кумедне, бо на ньому пінгвін ніби танцює, так це ще й незвичайний пінгвін.

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Імператорський пінгвін завітав до українських полярників

У Facebook на сторінці Національного антарктичного наукового центру науковці розповіли, що до них завітав найбільший у світі пінгвін. Це так званий імператорський пінгвін, який зустрічається лише в Антарктиці, але для життя обирає холодніші території крижаного Півдня.

Зокрема, може заходити на кількасот кілометрів вглиб континенту. Там же розмножується антарктичною зимою, тобто коли темно й дуже морозно. У районі "Вернадського" цьому виду занадто спекотно: найближча колонія розташована за понад 300 км від нашої станції, – кажуть полярники.

Біолог 31 української антарктичної експедиції Владислав Хрещенюк розповів, як він з колегами повертався на човні після роботи в океані, як раптом одна з колежанок вигукнула: "Там пінгвін, пінгвін!".

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Минула 30-та експедиція зустрічала імператорського пінгвіна торік на кризі за кілька кілометрів від "Вернадського". А саме останній зафіксований захід на наш острів Галіндез був два роки тому – в червні 2024-го,

– додали наші дослідники.

Імператорський пінгвін на станції "Вернадський": дивіться відео

Цікаві факти про імператорських пінгвінів

Дослідники також поділилися декількома цікавими фактами про цього величезного та гарного птаха:

зріст цих птахів може сягати 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів;

вони можуть занурюватися за їжею на глибину близько 500 метрів;

вони єдині з пінгвінів розмножуються антарктичною зимою;

королівські пінгвіни не будують гнізда з камінців для виведення малюків, вони вигрівають яйце на лапах.

Як живуть полярники на станції "Академік Вернадський"

Наші дослідники живуть в доволі суворих умовах. Якщо пінгвіни не мають проблем зі сніжними бурями, то науковці щодня можуть боротися зі сніговими заметами. Як пише 24 Канал, замети можуть досягати 180 сантиметрів. У команді заведено так, що кожен учасник експедиції відповідає за розчищення "своєї" ділянки станції, щоб утримувати територію в належному стані.

Як розповідають самі науковці, для острова Галіндез, де розташована станція, опади – звичне явище. Вони тут спостерігаються майже 300 днів на рік.