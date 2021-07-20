Ікра, м'ясо ваґю, золото – голландський кухар приготував найдорожчий бургер у світі: ціна вражає

У голландському ресторані De Daltons зробили найдорожчий гамбургер у світі. Його склад та ціна вражають.

The Golden Boy (Золотий хлопчик) – так називається бургер, який приготували в голландському ресторані. Всередині булочки, замішаної на шампанському Dom Perignon, котлета з м'яса ваґю, хамон, чорна ікра, а також безліч інших дорогих продуктів.

Це цікаво Фінансова грамотність для гемблерів: як правильно керувати грошима, граючи в казино

Для максимальної ефектності – зверху бургер покритий їстівним золотом. Вартість бургера складає – 5000 євро (5 964 доларів, понад 160 тисяч гривень). Проте, поласувати в ресторані De Daltons найдорожчим бургером у світі не так просто. Попередньо за два тижні необхідно оформити на нього бронь та внести заставу в розмірі 855 доларів. Офіційно світовий рекорд поки що не зареєстрували, проте нині The Golden Boy найдорожчий бургер у світі.

Інгредієнти дуже добре доповнюють один одного, а аромати насичені. Попри те, що цей гамбургер надзвичайно дорогий, вам все одно доведеться їсти його руками, тому що це єдиний спосіб їсти гамбургери. Оскільки булочка покрита золотом, ваші пальці будуть повністю золотими поки ви не доїсте,

– заявив власник ресторану і автор "Золотого хлопчика" Робберт Ян.

Попри таку різноманітність інгредієнтів, власник ресторану і автор "Золотого хлопчика" заявляє, що бургер вийшов дуже смачним.

– Яловичина ваґю А5– Королівський краб– Будинок Періньон– Цибульні кільця в клярі– Палета Іберіко Беллота– Італійський Білий Трюфель– Ікра Блуга– Булочка "будинок Пероньон", приготована з шафраном і покрита золотом– Соус майонез з копченим шафраном з качиних яєць– Соус барбекю з кави Копі Лувак і рідкісної бочки з односолодового віскі Макаллан– Кращий чеддер у світі– Тигрові помідори, мариновані по-японськи– Огірок, маринований по-японськи– Дим, настояний на віскі

До теми У Нью-Йорку продають найдорожчу у світі картоплю фрі: скільки вона коштує та як її готують