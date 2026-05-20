Виявляється, ця пружинка, яка має офіційну назву слінкі, нікуди й не пропадала. Весь цей час дорослі та діти продовжували з нею гратися та навіть встановлювати рекорди. Нещодавно родина з Огайо потрапила до Книги рекордів Гіннеса, запустивши пружинку вниз трибунами місцевого стадіону, повідомляє Guinness World Records.

Хто придумав поставити світовий рекорд з пружинкою?

Ідея такого незвичного досягнення належить 5-річному Акселю. Його батько Джо Лухсінгер розповів, що син якраз перебуває у тому віці, коли все навколо має бути найбільшим, найшвидшим або найекстремальнішим. Коли хлопчик дізнався про існування слінкі та запитав про світовий рекорд, виявилося, що попередній найкращий результат становив усього 30 сходинок. Тоді родина вирішила, що цей рекорд цілком реально побити.

Для своєї спроби вони обрали велику 15-сантиметрову веселкову пружинку і вирушили на стадіон. Іграшка успішно впоралася із завданням і побила минулий рекорд, який тримався з 2014 року. Книга рекордів Гіннеса вже офіційно підтвердила кумедний результат – пружинка подолала 53 сходинки. Дитина була на сьомому небі від щастя.

Хто і коли винайшов слінкі?

У 1943 році інженер Річард Джеймс працював над пружинами для корабельних приладів. Випадково зачепивши один зі зразків на полиці, він помітив, що той не просто впав, а почав витончено "крокувати" донизу, пише National Museum of play. Річард та його дружина Бетті вирішили перетворити це відкриття на іграшку. Вони позичили 500 доларів на перше виробництво, а Бетті знайшла в словнику ідеальну назву – "Слінкі". Слово slinky в англійській мові походить від дієслова to slink, що означає "рухатися плавно, тихо, гнучко" або "крастися".



Справжній бум стався під Різдво 1945 року, коли в універмазі Філадельфії покупцям продемонстрували, як працює пружинка. Усі примірники скупили за лічені хвилини, а вірусна телереклама з веселою пісенькою зробила іграшку національним хітом. Навіть попри те, що реальні домашні сходи часто виявлялися завеликими для трюків, до кінця XX століття у світі продали понад 250 мільйонів яскравих пружинок.

Цікаві факти про дитячу пружинку

Історія знаменитої пружинки має чимало дивовижних фактів. Під час першої демонстрації в універмазі Філадельфії стартова партія з 400 іграшок була повністю розкуплена всього за 90 хвилин, пише Inc. Секрет такого успіху частково полягав у доступності: дружина винахідника хотіла, щоб іграшку могла дозволити собі кожна родина. У 1946 році вона коштувала 1 долар, а через 70 років її ціна зросла лише до 4,99 долара.

Ця іграшка ніколи не була лише для дітей. Дуже часто дорослі використовували її як антистрес або органайзер на робочому столі.



Ця яскрава пружинка встигла побувати у космосі. У 1985 році на космічному шатлі Discovery з нею провели експеримент у невагомості, де з'ясувалося, що в космосі вона взагалі не крокує, а ніби обвисає. Завдяки своїй унікальності іграшка отримала безліч нагород, потрапила до Зали слави іграшок і навіть стала частиною постійної експозиції Смітсонівського інституту.

