Хвостата шпигунка: кумедна собака підкорила мережу, підглядаючи за сусідами у вірусному відео

Допитливість – риса характеру, що властива не лише людям, а й тваринам. Чудовим доказом цьому є золотиста ретриверка Фінікс або Фіфі, що стала справжньою зіркою мережі завдяки відео, яке її господарі опублікували у тіктоці.

На ньому Фіфі, яка мешкає зі своїми власниками та ще одним ретривером на ім'я Бостон, сидить біля паркану і дивиться на сусідське подвір'я через невеличку дірочку. Збоку здається, ніби вона має справжнє шпигунське завдання.

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За ким так пильно спостерігала ретриверка стало зрозуміло вже через кілька секунд. Оператор навів камеру на отвір у паркані, і показав друга Фіфі – білого самоїда Бентлі, що відпочивав на ґанку будинку. Він, до речі, також спрямував свій погляд на ту саму дірку.

Люблю шпигувати за найкращим другом, що живе по сусідству,

– пояснили господарі від імені Фіфі.

Відео стало вірусним у тіктоці, і зібрало майже 250 тисяч переглядів. Кумедна поведінка Фінікс одночасно розвеселила і розчулила користувачів:

"Це любов";

"Боже мій, як розумно";

"Винахідливо";

"Собака Джеймса Бонда";

"Я не знаю, що це, якщо не підлітковий роман у дусі 80-х";

"Зробіть для них більшу дірку".

Невдовзі після публікації відео автори сторінки завантажили ще один ролик, у якому друзі нарешті возз'єдналися. Фіфі, Бентлі та Бостон розважалися та весело проводили час, тож ті люди, що щиро хвилювалися за стосунки хвостатих, яких розлучив паркан, можуть бути спокійними.

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