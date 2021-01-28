Художник створив інсталяцію з ультрафіолетовим світлом на полі з цибулею: дивовижні фото, відео

Художник з Нідерландів перетворив звичайне поле з цибулею-пореєм на світлову інсталяцію. Це не лише неймовірно красиво, а й корисно.

Джерело: Colossal

Нідерландський художник та дизайнер Даан Рузегаард створив інсталяцію з ультрафіолетовим світлом на полі, засадженому цибулею-пореєм. Цей проєкт має назву Grow ("Рости").

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Художник заповнив червоними, синіми та ультрафіолетовими вогниками територію площею 2 гектари. І створив насправді неймовірно картину, якою можна милуватися годинами.











Поле цибулі-порею з тисячами ультрафіолетових ліхтариків / Фото з інстаграму Даана Рузегаарда

Окрім естетики, цей проєкт має ще й практичне значення. Ультрафіолетове світло стимулює ріст рослин, що дозволяє удвічі зменшити об'єм використання пестицидів та інших хімікатів. Розробляючи проєкт, Рузегаард працював з фотобіологічною технологією та "рецептами", які покращують стійкість та метаболізм врожаю.

Це надає нового значення слову "агрокультура", і переосмислює значення ландшафту, адже він може бути живим витвором мистецтва,

– розповів художник.

Дивіться відео про проєкт Grow

Над цим проєктом Даан і його команда працювали понад 2 роки.