Замість акторів: художник створив кіноафіші популярних фільмів з котами та собаками

Можливо, ви задумувалися, що було б, якби акторів у популярних фільмах замінити тваринами. Зробити нове повнометражне кіно з такими героями буде занадто складно, але можна пофантазувати, якими були б афіші таких фільмів.

Бразильський художник Луїс Роджеріо Фарія Роза зробив це і отримав цікавий результат. За 3 тижні він створив серію з 19 кіноафіш з котами та собаками у головних ролях.

Це цікаво Художник відтворює сцени з популярної гри Among Us в реальному житті зі справжніх предметів

Звичайно, смішно уявляти котика на місці Ганнібала Лектера з "Мовчання ягнят" або капітана Джека Горобця з "Піратів Карибського моря". Проте, ми переконані, що від перегляду такого фільму не відмовився б ніхто.

"Мовчання котів"

"Планета котів"

"Кіттанік"

"Мявтриця"

"Чорна кішка"

"Флеш"

"Доггер"

"Карате-Кіт"

"Ши-цунатор"

"Пірати"

"Погані собаки назавжди"

"Сяйво"

"Кіт зі сталі"

"Донг"

"Робокіт"

"Форсаж"

"Мявлефісента"

"Повернення мертвих котів"

"Собача гра 2"