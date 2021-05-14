Замість акторів: художник створив кіноафіші популярних фільмів з котами та собаками

Можливо, ви задумувалися, що було б, якби акторів у популярних фільмах замінити тваринами. Зробити нове повнометражне кіно з такими героями буде занадто складно, але можна пофантазувати, якими були б афіші таких фільмів.
Бразильський художник Луїс Роджеріо Фарія Роза зробив це і отримав цікавий результат. За 3 тижні він створив серію з 19 кіноафіш з котами та собаками у головних ролях.
Це цікаво Художник відтворює сцени з популярної гри Among Us в реальному житті зі справжніх предметів
Звичайно, смішно уявляти котика на місці Ганнібала Лектера з "Мовчання ягнят" або капітана Джека Горобця з "Піратів Карибського моря". Проте, ми переконані, що від перегляду такого фільму не відмовився б ніхто.