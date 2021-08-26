Художник переплітає випадкові тексти у книжкових скульптурах

Графічний дизайнер Стівен Дойл з Нью-Йорка поміщує всередину книжок тривимірні скульптури із гіпертекстом. Він вирізає зі сторінок окремі слова і фрази та склеює їх у довільні рядки.

Поєднуючись разом, вони створюють абсолютно нові і часом безглузді головоломки, які здатні підживити уяву. За словами Дойла, його скульптури є свідченням сили мови.

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Скульптури пов’язані зі змістом книги

Як пише The Guardian, його творчість бере своє коріння з дитинства. Коли Дойл був маленьким, його няня читала з ним газети горизонтально в поперек колонок, а не вниз. Так народжувалися безглузді поєднання. Така гра зі словами надихнула художника на створення книжкових скульптур.



Книжкова скульптура / Фото Стівена Дойла

Зараз він вирізає випадкові рядки та поєднує їх у графічні форми, дозволяючи словам виходити за межі сторінок. Часто скульптури, у які трансформуються тексти, пов’язані зі змістом самої книги.

Рядки тексту починаються з середини речення або там, де обірвався останній такт. Кожен рядок – це прекрасна тонка цегла, яка безглузда поза контекстом. Реконфігурація цих рядків створює довільні асоціації, зіставлення, які збивають з пантелику або ж захоплюють. Подібно конкретної поезії, я можу використовувати мову для візуалізації форми та створення головоломок,

– пояснює Дойл My My Met.



Скульптури виходять за межі книг / Фото Стівена Дойла

Символ сили мови

За словами художника, деякі його друзі шоковані тим, що він знищує книги, але він не погоджується з таким твердженням. Дойл сприймає їх, як символи сили мови та уяви, що набувають фізичної форми та здатні відкидати тінь.

Для мене відкидання тіні – це свідчення реальності. Це моє переконання в тому, що ідея не просто існує в ефірі, але видає шум, коли падає на стіл,

– зазначає він.

Але перш ніж зробити книгу полотном для своєї творчості, кожну з них Дойл перечитує.



Скульптури містять в собі випадкові тексти / Фото Стівена Дойла



Часто тексти мають безглуздий зміст / Фото Стівена Дойла



Форми скульптури часто натхненні змістом книги / Фото Стівена Дойла



Книжкові скульптури є символом сили мови / Фото Стівена Дойла



Скульптури в книгах підживлюють уяву / Фото Стівена Дойла



Така гра у слова походить ще з дитинства Дойла / Фото Стівена Дойла



Дойл вирізає зі сторінок випадкові фрази / Фото Стівена Дойла



Дойл візуалізує мову / Фото Стівена Дойла

Танк, вирізаний з книги / Фото Стівена Дойла

Скульптура, яка пронизує книгу / Фото Стівена Дойла