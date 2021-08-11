Художник малює абсурдні комікси з тонким гумором, які розвеселять будь-кого: фото

Картинки, які не несуть смислового навантаження та створюються для того, щоб веселити людей, малює канадський карикатурист. Його комікси містять абсурдність, іронію, чорний гумор, та гарантовано піднімуть настрій.

Джозеф Новак – 34-річний канадський ілюстратор, що живе в Берліні. З 2012 року він малює карикатури і комікси, які складаються з однієї частини – однієї картинки. Малювання цих ілюстрацій стало повсякденною вправою для художника – він починає кожен свій день з кави та свіжого коміксу. Свої роботи Джозеф публікує на своєму сайті та на сторінці в інстаграмі.

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Джозефа дуже цікавлять різні форми візуальної творчості, тому він знаходить гумор для своїх коміксів у найдурніших і найбільш випадкових ситуаціях. Його провокаційні роботи розбавляють сірість буднів та чіпляють незвичайні аспекти чорного гумору. І ніколи не можна вгадати, що у коміксах буде далі, адже в його абсурдному паралельному всесвіті можливо все. Їх потрібно дивитися, посміхатися, адже наш світ і так занадто серйозний.

Мені подобаються дурниці,

– пише Джозеф у своєму профілі в інстаграмі.

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