Хотів отримати ефектні фото: чоловік застряг у жерлі гармати – курйозне відео

У Стамбулі чоловік хотів зробити ефектне фото та здивувати своїх друзів. Він заліз у жерло гармати часів Османської епохи і потрапив у заголовки газет по всій Туреччині та за її межами, адже не зміг вибратися вже звідти.

У столиці Туреччини, Стамбулі, чоловік, ім'я якого невідоме, у вівторок, 21 вересня, під час прогулянки заліз всередину гармати на площі Барбарос в районі Бешикташ. Заліз і якимось чином застряг всередині історичної зброї. Перехожі допомагали йому вибратися, однак всі спроби були невдалими.

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Тому довелося викликати рятувальників. Пожежникам вдалося врятувати чоловіка після того, як вони облили його спеціальним маслом. Згідно з повідомленнями рятувальників, життю та здоров'ю врятованого нічого не загрожує.

У підсумку чоловік отримав те, чого так прагнув – рятувальна операція була сфотографована людьми, які проходили повз. В результаті інцидент став популярною темою в соціальних мережах.

Чоловік застряг у жерлі гармати: курйозне відео

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