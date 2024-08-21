Для справжніх профі: добірка складних слів для гри в "Крокодила"
Відома гра "Крокодил" – це не лише чудовий спосіб весело провести час у компанії друзів, але й відволіктися від щоденних турбот. Але ця гра може стати ще цікавішою, якщо використовувати складні слова.
Вигадати складні слова для гри у "Крокодила" вам допоможуть Розваги 24.
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Якщо ви хочете додати грі новий рівень складності, спробуйте використовувати такі незвичайні та складні слова:
- абориген,
- альянс,
- блиск,
- вертеп,
- дія,
- гейзер,
- тиск,
- декор,
- диверсант,
- інтуїція,
- каста,
- контингент,
- номер,
- пакля,
- межа,
- раритет,
- референдум.
Як грати у "Крокодила"
Для гри у "Крокодил" спершу треба розбитися на дві рівні команди. Після цього гравці однієї команди задумують слово і вибирають "жертву" – гравця з команди суперників, якому по секрету і повідомляють це слово. Після цього гравця відпускають на свободу, до своєї команди, де він намагається пояснити слово.
Завдання гри – якомога швидше пояснити слово, вислів чи назву. Робити це потрібно без звуків, тільки за допомогою жестів, міміки та рухів. Можна зображати руками у повітрі або на поверхні, показувати на предметах, пояснювати вислів по словах.