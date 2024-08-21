Для справжніх профі: добірка складних слів для гри в "Крокодила"

21 серпня 2024, 18:13
Читать новость на русском
Автор: Альона Захарова

Відома гра "Крокодил" – це не лише чудовий спосіб весело провести час у компанії друзів, але й відволіктися від щоденних турбот. Але ця гра може стати ще цікавішою, якщо використовувати складні слова.

Вигадати складні слова для гри у "Крокодила" вам допоможуть Розваги 24.

Дивіться також Граємо у "Каркассон": що варто знати про гру та яку стратегію обрати для перемоги

Якщо ви хочете додати грі новий рівень складності, спробуйте використовувати такі незвичайні та складні слова:

  • абориген,
  • альянс,
  • блиск,
  • вертеп,
  • дія,
  • гейзер,
  • тиск,
  • декор,
  • диверсант,
  • інтуїція,
  • каста,
  • контингент,
  • номер,
  • пакля,
  • межа,
  • раритет,
  • референдум.

Як грати у "Крокодила"

Для гри у "Крокодил" спершу треба розбитися на дві рівні команди. Після цього гравці однієї команди задумують слово і вибирають "жертву" – гравця з команди суперників, якому по секрету і повідомляють це слово. Після цього гравця відпускають на свободу, до своєї команди, де він намагається пояснити слово.

Завдання гри – якомога швидше пояснити слово, вислів чи назву. Робити це потрібно без звуків, тільки за допомогою жестів, міміки та рухів. Можна зображати руками у повітрі або на поверхні, показувати на предметах, пояснювати вислів по словах.