Астрологи кажуть, що у всіх пар рано чи пізно закінчується цукерково-букетний період і наступає реальність, пише Today. Це не означає, що все погано, це означає, що ви виходите на новий рівень.

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Рак



Гороскоп для Раків

Деякі з ваших таємниць можуть виплисти назовні. Не удавайте, що нічого не сталося. Навпаки дістаньте усі скелети з шафи та розкажіть рідній людині усю правду, поки за вас це не зробили інші.

Лев



Гороскоп для Левів

Останнім часом Леви літають у хмарах, бо постійно думають про кохання. Але вам треба трохи заземлитися, щоб зовсім не відірватися від землі. Астрологи радять медитувати, щоб зосередитися на теперішньому моменті й не витрачати нерви на те, чого ще не сталося.

Діва



Гороскоп для Дів

Вам потрібно перестати жити фантазіями. Рано чи пізно у всіх стосунках закінчується медовий місяць і вам треба бути до цього готовими. Чудово жити з рожевими окулярами, але вам пора їх зняти.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Романтика вітає у повітрі й вам важко не піддатися цим флюїдам. Але переконайтеся, що вам не доводиться відмовлятися від себе заради інтересів партнера. Зараз вам важливо тримати баланс між своїми прагненнями та особистим простором і тим, що від вас вимагає кохання.