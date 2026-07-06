Але серед 12 знаків зодіаку є 2 щасливчики, яким астрологи радять не сидіти склавши руки, пише Almanac. Наприклад, Терезам варто не проґавити нові можливості, а Водоліям – сміливо заводити нові знайомства та довіряти своїм ідеям. Якщо все робити правильно, то зміни будуть позитивними.

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Терези



Гороскоп для Терезів

Липень поставить вас у центр уваги, але спочатку доведеться бути особливо обережними зі словами. Через ретроградний Меркурій на початку місяця можуть виникати непорозуміння, тому не поспішайте з висновками та гучними заявами. Думайте, що говорите і кому. Натомість більше користі принесуть спокійні заняття, які допомагають відновити внутрішню рівновагу. Середина місяця може подарувати цікаву можливість у професійній сфері, і відмовлятися від неї не варто. Головне – бути готовими швидко реагувати на нові пропозиції.

Після 22 липня життя стане значно активнішим і яскравішим. Вас можуть чекати вечірки, концерти, святкування та багато нових знайомств. Уже після 23 липня стане легше висловлювати свої думки та домовлятися з людьми. Наприкінці місяця особливого значення набудуть романтичні стосунки. Повний Місяць 29 липня створить чудову нагоду провести незабутній вечір із коханою людиною та зміцнити ваш зв'язок.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Липень почнеться досить напружено у робочих питаннях. Через ретроградний Меркурій може виникнути більше хаосу, ніж зазвичай, але саме ваша здатність зберігати холодний розум допоможе впоратися з труднощами. Уже з перших тижнів липня можуть з'явитися нові можливості для заробітку або покращення фінансового становища. Середина липня також сприятлива для пошуку нової роботи чи зміни професійного напрямку. Несподівані ідеї можуть виявитися набагато перспективнішими, ніж здаватиметься на перший погляд

Друга половина місяця буде особливо вдалою для спілкування та налагодження корисних контактів. Після 22 липня на перший план вийдуть партнерські відносини, ділові зустрічі та нові знайомства. Коли Меркурій завершить ретроградний рух, вам стане легше знаходити спільну мову з людьми та презентувати свої ідеї. Наприкінці липня захочеться оновлення, і це стосуватиметься не лише настрою, а й зовнішності. Повний Місяць 29 липня стане чудовим моментом, щоб змінити імідж.