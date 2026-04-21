Зірки зійдуться так, що ці 3 знаки зодіаку цього тижня будуть у центрі уваги, пише Horoscope. Буде багато зустрічей, ідей, знайомств та несподіваних рішень.

Терези



Гороскоп для Терезів

Цього тижня ви – справжній ковток свіжого повітря, на який усі чекали. Ваша природна чарівність працює на повну потужність, а спілкування стає легким та невимушеним, наче в найкращих ромкомах. Ви відчуваєте приплив рішучості, і люди охоче йдуть за вами, реагуючи на вашу щирість та впевненість. Це ідеальний час для легкого флірту та побудови цікавих планів на майбутнє.

Лев



Гороскоп для Левів

Ваш календар заповнюється подіями, і ви – головна причина цього успіху! Ваша впевненість зараз випромінює особливе світло, тому люди йдуть за вами, навіть не замислюючись. Несподівано з'явиться нове знайомство, схоже на зустрічі головних героїв у захопливому фільмі. Все навколо здається легким та веселим, а ваша історія – найцікавішою серед усіх.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Стосунки цього тижня стають справжнім задоволенням: ви перетворюєте серйозні речі на захопливу гру. Ви легко встановлюєте особисті межі, при цьому залишаючись максимально привабливими для оточення. Спонтанні запрошення та раптова хімія з новими людьми зроблять ваше життя яскравішим. Ви будете багато сміятися, діяти рішуче та перетворите своє життя на найкращу історію року.