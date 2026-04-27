Цього тижня зірки готують для чотирьох знаків зодіаку особливі ситуації, які вимагатимуть виважених рішень та відвертих розмов, пише Cosmopolitan. Саме ці знаки зіткнуться з необхідністю розставити крапки над "і" у спілкуванні з друзями.

Гороскоп для Близнюків

Людина, яка називає себе вашим другом, намагається підбурити вас сказати щось неприємне про іншого члена вашої компанії. Ця трикутна ситуація вам не до душі, тому ви вирішите промовчати. Хоча у компанії ви маєте репутацію людини, схильної до пліток, ви не будете розголошувати таємниці – хай як би вас не підбурювали.

Гороскоп для Раків

Перед вами постане дилема. Ви будете вагатися між тим, щоб провести час із друзями й тим, щоб затишно провести вечір вдома зі своєю коханою людиною. Астрологи підказують знайти компроміс. Ви можете сходити на вечірку з друзями, але не затримуйтеся там. Підтримайте романтичну атмосферу, надіславши кілька кокетливих повідомлень коханій людині, поки розважаєтеся з друзями.

Гороскоп для Дів

Річ не в тому, що ваші найкращі друзі вас якось зневажають, просто останнім часом вони не сприймають ваші проблеми серйозно. Знайти правильний спосіб розв'язати цю проблему буде непросто. Але це вас турбує, тому варто відкрито обговорити все, щоб врятувати дружбу. Астрологи впевнені, що все вирішиться.

Гороскоп для Риб

Помилки – це невіддільна частина людського буття. Перепрошувати за свої промахи; визнати перед близькими, що ви помилилися, нелегко, адже ви буваєте впертими й негнучкими. Проте цього тижня вам слід докласти всіх зусиль, щоб зберегти стосунки з тими, хто вам дорогий. Відкиньте свою гордість і надішліть перше повідомлення.