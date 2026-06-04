Але для двох знаків зодіаку діють попередження, пише Almanac. Неприємні моменти можуть статися наприкінці червня. Читайте, що чекатиме Близнюків та Дів.

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Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Ваш червень розпочався на драйві. Зараз ви можете купатися у компліментах та успіху. Вже 13 червня прокинеться шалений творчий імпульс – з'явиться купа ідей для дому, саду чи хобі. А наступний день, 14 червня, ідеально підійде для того, щоб оновити гардероб, змінити стиль та побалувати себе покупками.

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З 21 червня, прогнозують астрологи, ви зможете отримати більше ресурсів, ніж зазвичай, головне – не проґавити вигідні можливості. Наприкінці місяця, 28 червня, Марс додасть стільки енергії, що ви зможете звернути гори й розкрутити масштабні літні проєкти.

Але для вас є і важливе попередження від зірок: готуйтеся до заземлення, бо 29 червня ваш управитель Меркурій стає ретроградним. У цей день накриє сильне розчарування. Справи стануть на паузу, подорожі перетворяться на квест із перешкодами, а витрати несподівано підскочать. Зберігайте спокій та увімкніть режим терпіння. Вже наступного дня, 30 червня, Юпітер на цілий рік подарує вам круті можливості для спонтанних подорожей та кар'єрного злету.

Діва



Гороскоп для Дів

Червень – ваш зоряний час для кар'єри. Сонце світить прямо на ваш професійний сектор, тому є всі шанси злетіти по службових сходах. Уже 13 червня варто відсвяткувати перші успіхи з друзями, а навколо Нового місяця 14 червня на вас може чекати довгоочікуване підвищення або пропозиція нової крутої роботи. Сміливо переходьте на наступний рівень!

З 21 червня почнеться час літніх вечірок, де ви, цілком можливо, будете у ролі господаря. Ваші амбіції та працездатність після 28 червня стануть просто легендарними – вас буде не зупинити.

Астрологи видали для вас важливе попередження: 29 червня ваш управитель Меркурій розвертається у ретроградний рух і може підкласти свиню у стосунках. Насуваються серйозні проблеми з друзями. Через банальні непорозуміння ви можете сильно посваритися і навіть розійтися. Зважуйте кожне слово, щоб потім не було сумно. Натомість цей вечір краще провести на романтичному побаченні зі своєю половинкою. Наприкінці місяця у вас з'явиться свій янгол-охоронець на цілий рік, який захищатиме від негативу і принесе духовне перезавантаження.