Астрологи прогнозують, що кінець місяця принесе випробування через ретроградний Меркурій, який розпочнеться 29 червня, тому багатьом доведеться проявити терпіння, пише Almanac. Особливо це стосується трьох знаків зодіаку, для яких прогнозують серйозні випробування у сферах, які є для них найбільш важливими.

Дивіться також Справи підуть вгору у цих трьох знаків зодіаку: астрологи назвали період

Телець



Гороскоп для Тельців

Початок місяця принесе вам багато енергії для роботи та чудову винагороду за це в районі 14 червня. Ваша управителька Венера допоможе прикрасити дім і сад. У вас прямо буде натхнення на це. Кінець червня змусить вас наполегливо працювати та швидко витрачати зароблене. Ретроградний Меркурій з 29 числа може суттєво ускладнити ваші подорожі, тому тримайте графік максимально вільним для збереження спокою.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Сонце у вашому знаку допоможе вам опинитися в центрі уваги, ви будете сяяти. У середині місяця з'явиться багато творчих ідей для дому, а Молодик 14 червня стане ідеальним часом для оновлення гардероба. Марс додасть сил для великих літніх проєктів аж до серпня. Проте наприкінці місяця ваш управитель Меркурій розвернеться в ретроградний рух, що принесе гальмування у справах, зростання витрат і випробування для вашого терпіння.

Рак



Гороскоп для Раків

Ваша професійна репутація на початку місяця буде непохитною, а з 13 червня почнуть надходити перші плоди. День Молодика 14 червня стане найкращим часом, щоб порадувати себе відпочинком чи масажем. З 21 червня розпочнеться ваш астрологічний сезон, який принесе потужний прилив упевненості у власних силах. Наприкінці місяця будьте обережні в розмовах, щоб випадково нікого не образити, та приготуйтеся остаточно розірвати старі зв'язки.