У середині червня деяким з нас доведеться відстоювати свою думку, захищати кордони та вчитися приймати свої почуття, пише Today. Астрологи озвучили кілька застережень для 3 знаків зодіаку.

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Рак



Гороскоп для Раків

Астрологи радять діяти дуже обережно у червні через підступність Меркурія. Ця планета готує хаос у роботі технологій, в інформації та у подорожах. Ракам радять сповільнитися і дати собі час на відпочинок. Вам треба перепочити від суцільних проблем, які могли останнім часом на вас навалитися.

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Стрілець



Гороскоп для Стрільців

У червні ви можете відчувати невпевненість та навіть розчарування. Ретроградний рух Меркурія зробить свою не зовсім добру справу. Але ви вже знаєте, що може бути хаос, тому готові до цього. Вас може переслідувати драма, але як тільки ви зрозумієте та приймете свої почуття – одразу стане легше.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Астрологи радять представникам цього знаку рухатися вперед із максимальною обережністю, але вже у справах сердечних. Червень змусить Водоліїв аналізувати свої стосунки розумом і робити лише маленькі, дуже зважені кроки на шляху до бажаного. Потім під'єднається і ваше серце, яке зможе знайти бажане, лиш треба почекати.