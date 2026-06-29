Яким буде 29 червня для всіх знаків зодіаку – пише сайт Astrology.

Теж цікаво Життєвий поворот від зірок: зміни принесе кінець червня для цих знаків зодіаку

Гороскоп на 29 червня всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 червня для Овнів

Ви зараз сповнені сил та енергії, тому астрологи радять не сидіти на місці. Спрямуйте цей запал на нову справу, адже вона обов'язково принесе вам велику радість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 червня для Тельців

Зірки віщують вам чудовий час для того, щоб спробувати щось зовсім незвичне. Це швидко підніме вам настрій та подарує нові круті емоції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 червня для Близнюків

За словами астрологів, скоро ви отримаєте цікаву пропозицію від знайомої людини. Погоджуйтеся на неї без вагань, бо попереду на вас чекає гарна пригода.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 червня для Раків

Астрологи кажуть, що вам уже досить ховатися від людей та мовчати про свої таланти. Сміливо говоріть про власні думки, бо оточення вже давно хоче вас почути.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 червня для Левів

Ваша впевненість зараз притягує людей наче магніт, і зорі радять скористатися цим моментом. Зберіть довкола себе однодумців та разом реалізуйте давню спільну мрію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 червня для Дів

Забудьте на сьогодні про плани, адже астрологи радять відкласти купу дрібних завдань. Просто дозвольте собі відпочити, щоб швидко повернути бадьорість і гарний настрій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 червня для Терезів

Сміливо ухвалюйте важливе рішення, і воно миттєво змінить ваше життя на краще.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 червня для Скорпіонів

Люди зараз тягнутимуться до вас, і, за словами астрологів, вони проситимуть важливої поради. Використайте цей вдалий час для щирих розмов, які помітно зміцнять вашу дружбу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 червня для Стрільців

Раптова зміна планів змусить вас діяти дуже швидко, але астрологи кажуть не хвилюватися через це.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 червня для Козорогів

Не намагайтеся керувати всім навколо, особливо близькими людьми. Зорі радять вам присвятити час собі та нарешті відпочити від сірих буднів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 червня для Водоліїв

У вашій голові з'явиться багато творчих думок, які точно змінять ваші будні. Обов'язково записуйте ці ідеї, навіть якщо спочатку вони здаватимуться трохи дивними.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 червня для Риб

Астрологи кажуть, що ідеальний момент для рішучих дій уже настав. Зробіть перший крок до своєї мети, і всі ваші страхи та сумніви миттєво зникнуть.