У цей період трьом знакам зодіаку варто бути більш відкритими та добрішими, утриматися від нав'язування своєї думки та бути уважнішими на роботі, пише Your Tango. Якщо прислухатися до цих порад, то вдасться уникнути хаосу та конфліктів.

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Терези



Гороскоп для Терезів

На початку тижня Меркурій готується до ретроградного руху, що може викликати емоційні гойдалки та плутанину. Вам варто зберігати спокій, не розпорошувати увагу та чітко визначити свої пріоритети. На роботі краще фіксувати всі важливі домовленості письмово, щоб уникнути непорозумінь. Досить намагатися догодити всім навколо, краще подбайте про власну рівновагу, адже змінити чужий настрій ви все одно не зможете.

Рак



Гороскоп для Раків

Ваша енергія зараз на висоті, але ви ризикуєте занадто зануритися у власні думки. Через наближення ретроградного Меркурія у вашому знаку краще не починати зараз великих нових справ. Напружений рух планет може викликати раптове роздратування чи спалахи гніву до себе та інших. Постарайтеся менше пояснювати очевидне, не нав'язуйте нікому свою думку та проведіть більше часу наодинці або з близькими.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Марс заходить у ваш знак і приносить шалений темп, але його зіткнення з Ураном обіцяє непередбачувані ситуації. Ви можете відчути внутрішній конфлікт між логікою повітряного знака та власними емоціями. Цього тижня ретельно перевіряйте усі деталі та позбавляйся зайвої напруги за допомогою спорту чи прогулянок. Попри вашу товариську натуру, зараз краще попрацювати наодинці та знайти час для відпочинку, який заспокоїть розум.