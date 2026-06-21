Як пише Your Tango, представникам цих знаків варто звернути увагу на свій внутрішній стан: більше проводити часу в колі близьких, більше відпочивати та турбуватися про себе. Скористайтеся цим позитивним часом, щоб налагодити життя.

Дивіться також Трьом знакам зодіаку треба змінити традиційний кар'єрний шлях, щоб досягти успіху

Рак



Гороскоп для Раків

Цього тижня вам варто сповільнити темп і побути вдома. Останнім часом було забагато стресу, тому зараз ідеальний час для відновлення сил. Головне завдання – присвятити час догляду за собою та якісному відпочинку в затишній атмосфері.

Лев



Гороскоп для Левів

Ваше відновлення відбудеться через позитивні емоції та зміну обставин. Астрологи радять не закриватися в собі, а провести час із друзями чи сходити в кіно. Невелика домашня вечірка або зустріч із близькими допоможуть перезавантажити мозок і повернути енергію.

Терези



Гороскоп для Терезів

Ваш фокус зміщується на сферу стосунків та дружби, де потрібно навести лад для власного спокою. Ви чітко побачите, хто дарує вам підтримку, а хто лише забирає сили. Тиждень чудово підходить для того, щоб помиритися з дорогими людьми та повернути гармонію в спілкування.

Козоріг



Гороскоп для Козорогів

Якщо ви відчуваєте перевтому від роботи, то у цей період астрологи закликають нарешті зупинитися. Вам потрібно відпустити контроль і дозволити собі відпочити. Не намагайтеся зробити все самотужки – приймайте допомогу та турботу від оточення, щоб відновити ресурс.