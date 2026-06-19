Астрологи кажуть, що у суботу, 20 червня, для декількох знаків зодіаку добігають кінця важкі часи, пише Your Tango. Ретроградний Плутон принесе енергію змін і нагадає представникам цих знаків, ким вони є насправді.

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Рак



Гороскоп для Раків

Раки, ви давно замислювалися над змінами у своєму житті. Звичний спосіб життя вже не приносить вам задоволення, але ви досі не наважувалися діяти. Та 20 червня може стати тим днем, коли ви вирішите: відкладати більше не можна. Представники цього знака почнуть усвідомлювати, що здатні на більше, ніж думали раніше. Під впливом Плутона перед вами відкриваються нові перспективи, але для цього потрібно зробити перший крок. І зробити його можете лише ви самі. Настав час обирати між бездіяльністю та рухом уперед.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Для Стрільців цей день може принести важливе усвідомлення. Під впливом ретроградного Плутона ви зрозумієте, що вже давно не є тими людьми, якими були колись. Звісно, ви залишаєтеся собою, але за цей час помітно змінилися. І це лише на краще. Життя постійно рухається вперед, тому природно змінюватися разом із ним. Стрільці більше не хочуть жити минулим і пов'язувати себе зі старими болючими спогадами. Тепер ваша увага поступово перемикається на майбутнє та нові можливості. Саме в цьому вам допоможе енергія Плутона.

Водолій



Гороскоп для Водоліїв

Ретроградний Плутон допоможе вам побачити в собі те, що ви давно відчували, але не наважувалися визнати. Виявиться, що ви значно сильніші, ніж звикли думати про себе. Усвідомлення власних можливостей додасть вам сміливості діяти. Раніше могло здаватися, що ви втрачаєте час. Тепер ситуація змінюється. Ви більше не хочете залишатися в минулому. Настав час відпустити старі переживання і зосередитися на теперішньому. Складний період залишається позаду, а попереду відкривається новий етап змін.