Математичні логічні задачки будь-якої складності заставлять подумати про давно забуті предмети, згадати математику за 2 клас і врешті решт змиритися з тим, що ваша дитина знаходить відповідь швидше вас. Бажаєте перевірити?

Угорський художник і дитячий Ілюстратор Гергей Дудаш, більше відомий користувачам мереж як Дудольф (Dudolf), намалював нову барвисту картинку-головоломку. Він кинув виклик своїм шанувальникам, попросивши їх розв'язати математичну задачку.

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На ілюстрації художник зобразив замість чисел квіти. Ваша задача – здогадатися, що це за числа, і, використовуючи отримані дані, вирішити останній приклад в головоломці. Не поспішайте, розглядайте картинку уважно: адже ілюстратор хитро скомбінував рослини.



Головоломка тижня: знову в школу – прокачайте ваші математичні здібності / Фото The Dudolf

Чому в одних виходить швидко вирішувати складні математичні завдання, а інші, як би не старалися, не можуть навіть і задачку для першачків розв'язати?





Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Невже математика і правда підвладна не всім?





Прокачайте ваші математичні здібності / Фото The Dudolf

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