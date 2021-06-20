Хто не любить вирішувати головоломки і розгадувати загадки? Для допитливих Розваги 24 підготували гру із серії "Знайди відмінності".

Спостережливість і вміння знаходити навіть найнезначніші зміни у звичних речах – навички, які можна і потрібно розвивати. В іграх "Знайди відмінності" поєднуються яскраві картинки, цікаве завдання і захопливий процес пошуку. І знайомий нам своїми чудовими і веселими головоломками угорський художник Гергей Дудаш підготував нове логічне завдання.

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Правила розгадування цієї головоломки дуже прості. На двох однакових, на перший погляд, картинках потрібно знайти відмінності. Завдання можна ускладнити, якщо грати удвох на швидкість.



Головоломка тижня: знайдіть 7 відмінностей / Фото The Dudolf

Якщо ви це читаєте, то відмінності замасковані дуже майстерно.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

Щоб дізнатися про всі – ловіть відповідь.



Знайдіть 7 відмінностей / Фото The Dudolf

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