Угорський художник Гергей Дудаш не втомлюється інтригувати користувачів мережі своїми яскравими загадками. Щотижня він тішить шанувальників головоломками серії "Шукай та знаходь". А цього разу поділився ще й відео створення кольорової ілюстрації.

Причина популярності головоломок Дудольфа проста – вони художні та яскраві, а заховані деталі дуже важко знайти. Проте раз їх побачивши, потім неможливо "розвидіти".

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В наступній головоломці художник зобразив соковиті вишні, в яких засіли голодні черв'ячки. Вони мають чарівні вирази обличчя та дрібні деталі, які покликані відвертати увагу. Умова задачі, як завжди, проста – ілюстратор запропонував знайти єдину вишню, до якої не дістався черв'як.



Головоломка тижня: чи знайдете ви вишню, до якої не дістався голодний черв'як / Фото The Dudolf

Все ще шукаєте? Не хвилюйтеся, відповідь буде нижче.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

А ось і ключ до розгадки.



Чи знайдете ви вишню, до якої не дістався голодний черв'як / Фото The Dudolf

Відео створення ілюстрації з вишнями: дивитись онлайн

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