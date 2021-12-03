Головоломка тижня: чи знайдете ви на одній ілюстрації сім людей, двох котиків та одного собаку
Джерело:24 канал
Наймасштабніша головоломка пропонує перевірити кожного на уважність. Якщо вдасться знайти на ілюстрації всі десять об'єктів, то мозок знаходиться в чудовій формі.
Якщо 7 людей і кішку – мозок знаходиться в кращому стані. 6 людей – це добре. 2 або 3 означає, що розуму потрібна допомога.
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Відповіді, як завжди, знаходяться у самому кінці.
Головоломка тижня: чи знайдете ви на одній ілюстрації сім людей, двох котиків та одного собаку / Фото твітер
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Головоломка тижня: Фото твітер
Ось ці самі сім людей, дві кішки і собака.
Чи знайдете ви на одній ілюстрації сім людей, двох котиків та одного собаку / Фото твітер