У цей суботній день, незалежно від того, де ви знаходитесь – у відпустці, вдома на канікулах чи просто насолоджуєтесь вихідним, пропонуємо чергову головоломку від відомого угорського художника Гергея Дудаша.

Світова мережа заповнена головоломками, на будь-який смак, в тому числі ілюстраціями у стилі "шукай і знаходь" – де потрібно відшукати прихованих персонажів на малюнках. Логічні завдання можна побачити щотижня і на Розвагах 24.

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В черговий раз пропонуємо перевірити чи все гаразд з вашою пильністю та уважністю за допомогою кумедної ілюстрації угорського майстра головоломок Гергея Дудаша.

Тож чи зможете ви знайти яйце, яке художник сховав серед зайців?



Головоломка тижня: чи зможете ви знайти яйце / Фото The​ Dudolf

Як ви це зробили?



Головоломка тижня / Фото The​ Dudolf

Якщо не зробили, то ось відповідь!



Головоломка тижня: чи зможете ви знайти яйце / Фото The​ Dudolf