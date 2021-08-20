Головоломка тижня: чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів
Джерело:Daily Mail
Головоломки у стилі "Шукати і знаходити" в черговий раз піддають випробуванню ваші навички спостереження. Потрібно бути уважним, щоб знайти заховану деталь на яскравій ілюстрації.
Головоломка, складена голландським виробником нижньої білизни Hunkemöller, потребує вашої повної уваги. Задача проста – потрібно знайти серед рядів бюстгальтерів жіночі трусики в кількості однієї штуки.
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Сподіваємося, пошук деталі з жіночого нижнього гардеробу подарує мільйони захопливих хвилин, а може й годин.
Головоломка тижня: чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail
Якщо ваші пошуки зайшли у глухий кут, ловіть дружній натяк-підказку.
Головоломка тижня / Фото Daily Mail
Придивіться до бретельок одного з бюстгальтерів – вони поводяться вкрай підозріло!
Чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail
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