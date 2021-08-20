Головоломка тижня: чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів

20 серпня 2021 , 23:13
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Джерело:

Daily Mail

Головоломки у стилі "Шукати і знаходити" в черговий раз піддають випробуванню ваші навички спостереження. Потрібно бути уважним, щоб знайти заховану деталь на яскравій ілюстрації.

Головоломка, складена голландським виробником нижньої білизни Hunkemöller, потребує вашої повної уваги. Задача проста – потрібно знайти серед рядів бюстгальтерів жіночі трусики в кількості однієї штуки.

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Сподіваємося, пошук деталі з жіночого нижнього гардеробу подарує мільйони захопливих хвилин, а може й годин. 


Головоломка тижня: чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail

Якщо ваші пошуки зайшли у глухий кут, ловіть дружній натяк-підказку.


Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Придивіться до бретельок одного з бюстгальтерів – вони поводяться вкрай підозріло!


Чи помітите ви трусики, заховані серед бюстгальтерів / Фото Daily Mail

 

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Автор: Тата Шаргородська