На роботу виходити за 15 хвилин, а друга шкарпетка невідомо де? Можливо її з'їв монстр пральної машинки? Або вона лежить десь між розкиданих предметів гардероба: шапок, топів, штанів тощо?

Нову головоломку у стилі "Шукай та знаходь" представила британська компанія з виробництва побутової техніки AEG. Для вирішення цієї загадки потрібна вся концентрація.

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Нова задачка пропонує виявити шкарпетку без пари, що ховається в купі яскравого одягу. Автори головоломки спеціально зобразили на ілюстрації одяг різних кольорів і візерунків. А все для того, щоб збити шукачів з пантелику.



Головоломка тижня: ілюстрація, яка взята з життя – де моя друга шкарпетка / Фото Daily Mail

Рекорд пошуку – 35 секунд. Ви знаходили колись шкарпетку за такий час?



Головоломка тижня / Фото Daily Mail

Добре, ось де відгадка!



Ілюстрація, яка взята з життя – де моя друга шкарпетка / Фото Daily Mail

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