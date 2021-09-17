Герой "Шрека" знайдений: кіт з проникливим поглядом випрошує ласощі так, що неможливо відмовити

Котик на ім'я Ведсвортс або Ведді став справжньою зіркою мережі через манеру просити ласощі. Для цього він стає на задні лапи, а передні складає разом. При цьому пухнастик дивиться таким проникливим поглядом, що сказати йому "Ні" майже неможливо. Тож не дивно, що Ведді порівнюють із котом з мультфільму "Шрек".

Власниця Ведді створила для нього особисту сторінку в інстаграмі. Там вона публікує відео, які підкорили користувачів інтернету і зробили котика популярним – у нього понад 19 тисяч підписників.

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Крім того, героями цієї сторінки є й інші улюбленці жінки – загалом у неї п'ятеро котів. Проте ніхто з них не володіє таким вмінням, як Ведсвортс. Натомість він сам не втрачає будь-якої нагоди помахати лапками та випросити смаколик. Розваги 24 підготували для вас добірку милих відео з Ведді – насолоджуйтеся!

Неможливо встояти

Ведді теж хоче піцу

Трохи незручно, але це не проблема

Отримав бажане

Можна і лежачи

Ведді ще й навчає інших

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